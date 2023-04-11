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Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-zapretila-prodavat-vejpy-nesovershennoletnim
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
Фото doodleroy, pixabay.com

Депутаты Госдумы 11 апреля приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении правил оборота вейпов.

Теперь, согласно новому закону, запрещено продавать вейпы, в том числе безникотиновые, несовершеннолетним.

Также вводится запрет на обращение жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат усиливающие никотиновую зависимость ароматизаторы или добавки. Перечень таких добавок определит правительство РФ.

Документ также распространяет действующие ограничения по продаже и рекламе табачной продукции на все устройства потребления никотинсодержащей продукции. Инициативу внесли в Думу на прошлой неделе, ее авторами выступили почти 400 депутатов, сообщает ТАСС.

Читайте также: депутаты Госдумы выступают против вейпов — полный запрет или ограничение продаж.

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