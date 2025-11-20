Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года

Согласно документу , налог на добавленную стоимость в России изменится с 1 января следующего года.

Закон об изменении НДС был принят Госдумой в третьем чтении 20 ноября. Он вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и предусматривает повышение НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

К товарам, для которых сохраняется льготная ставка, относятся продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные. Исключение составляют только молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Они будут облагаться по ставке 22%.

Также закон предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей на упрощенной или патентной системе налогообложения появляется обязанность уплачивать НДС. В окончательной редакции закона порог снижается постепенно: с 2026 года — до 20 млн рублей, с 2027 года — до 15 млн рублей, с 2028 года — до 10 млн рублей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повысить НДС до 22% предложил Минфин России. Ведомство предложило внести изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности.

