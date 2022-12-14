Госдума приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении на пленарном заседании 14 декабря.

Депутаты предложили добавить в УК РФ три новые статьи: «Прохождение обучения в целях осуществления диверсий», «Содействие диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества».

Так, за прохождение подготовки диверсии будет грозить лишение свободы от 15 лет, вплоть до пожизненного срока. За содействие диверсантам предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тыс. рублей. Максимальное наказание по этой статье так же вплоть до пожизненного.

Еще одна предлагаемая статья устанавливает ответственность за организацию диверсионного сообщества от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. За участие в сообществе диверсантов будет грозить от 5 до 10 лет колонии со штрафом до 500 тыс. рублей. В этой статье максимальное наказание в виде пожизненного срока не предусмотрено, сообщает РИА «Новости».

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