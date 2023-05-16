«Горячую линию» по вопросам передающихся клещами болезней запустили в Роспотребнадзоре

С 15 по 26 мая Роспотребнадзор проводит всероссийскую «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами.

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае по будням с 9:00 до 17:00 проконсультируют обратившихся с жалобами на укусы клещей, а также расскажут о мерах защиты и расположении пунктов приема клещей в регионе.

В крае «горячая линия» будет работать по телефонам: 8 (861) 255-11-72 и 8 (861) 204-55-24. Также будет работать круглосуточный Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

В Краснодарском крае опасным заболеванием, которое передается клещами, является клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Вакцины против этой болезни нет. Клещевой энцефалит на Кубани не зарегистрирован, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора на Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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