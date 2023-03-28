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Горячий Ключ и Кудепста вошли в топ-10 популярных направлений для оздоровительного туризма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/goryachij-klyuch-i-kudepsta-voshli-v-top-10-populyarnyh-napravlenij-dlya-ozdorovitelnogo-turizma
Горячий Ключ и Кудепста вошли в топ-10 популярных направлений для оздоровительного туризма
Горячий Ключ и Кудепста вошли в топ-10 популярных направлений для оздоровительного туризма

По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, не менее 10% туристов путешествуют по России ради лечения и оздоровления организма.

По данным опроса, который провел один из российских сервисов бронирования, на первом месте у туристов находится Кисловодск. За него проголосовали 45% всех опрошенных. Туристов привлекают туда бюветы, терренкуры, минеральные воды, и свежий воздух. На втором месте — Евпатория. За этот курорт отдали свои голоса 19% опрошенных. Замыкает тройку лидеров Светлогорск (14%).

Горячий Ключ занял пятое место. За него проголосовали 9% респондентов. Туристы отметили, что на курорт известен своими термальными источниками. Опередил Горячий Ключ крымский курорт Саки, который славится целебными грязями.

Также в десятку оздоровительных курортов вошли карельские «Марциальные воды» (8%), алтайская Белокуриха (7%), сочинский курорт Кудепста (3%), Нальчик (2%) и башкирский курорт Красноусольск (1%), сообщает пресс-служба Tvil.ru.

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