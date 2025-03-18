Городской парк благоустроят по нацпроекту в Кореновске

Зеленую зону приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Городской парк в Кореновске постепенно благоустраивают с 2020 года, очередной этап завершился в прошлом году, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Там укрепили берег, благоустроили пешеходные зоны, установили игровое оборудование, обеспечили систему освещения и озеленили территорию.

«В этом году работы продолжаем. В парке установят качели, сделают многофункциональный павильон и амфитеатр со смотровой площадкой. Еще одним украшением зеленой зоны станет арт-объект «Парус», — рассказал Шапошник.

В 2025 году работы пройдут по проекту, который выбрали в рамках голосования. Благоустройство завершат в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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