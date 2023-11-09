Городское водохранилище полностью осушат в Армавире

Чистый водоем получит большая рекреационная зона в Северном микрорайоне города.

Мэрия заключила муниципальный контракт на очистку и берегоукрепление пруда в парке «Городская роща».

Реализовать проект планируют к сентябрю следующего года в несколько этапов. Сейчас строители завозят спецтехнику, которая будет расчищать водоем — пруд осушат, воду направят в реку Кубань. После вывезут грунт и углубят водоем. Параллельно будут реконструировать действующий выводящий канал — там специалисты заменят около 1 км металлической трубы. Именно по этой трубе в пруд будет поступать вода из Кубани.

«Пруд планируется углубить на два метра, это сделает воду более чистой, так как на дне будет мелкая галька, а также позволит перетекать ей в соседний пруд. Купаться в водохранилище будет запрещено, потому что вода из реки Кубань не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам», — рассказали в управлении капитального строительства и единого заказчика.

Финальный этап проекта — установка современного уличного освещения вокруг пруда, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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