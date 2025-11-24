Горнолыжные курорты Кубани стали победителями национальной премии «Горы России»

Церемония награждения прошла в Москве. Победителей в 24 номинациях выбрали по результатам онлайн-голосования, в котором поучаствовали более 380 тыс. человек. Среди финалистов — кубанские курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна».

Краснодарский край активно готовится к зимнему курортному сезону, отметила заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова. В этом году туристов примут порядка 2 тыс. объектов размещения емкостью 200 тыс. мест. Традиционно зимой более половины отдыхающих выбирают Сочи.

«В олимпийской столице туристов ждут более 630 коллективных средств размещения. Половина из них — это горноклиматические курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». Горнолыжный сезон в Сочи начнется во второй половине декабря, однако все будет зависеть от погодных условий и снежного покрова», — добавила она.

Курорт «Красная Поляна» выиграл в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Южного федерального округа». «Роза Хутор» победила в номинации «Умный курорт» — за лидерство во внедрении инноваций для устойчивого развития. Гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» одержала победу в номинации «Лучший в России СПА-отель на горнолыжном курорте».

Премия «Горы России» — ориентир для любителей зимних видов спорта, а также отражает уровень качества услуг, предоставляемых отечественными горнолыжными курортами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: зимний сезон на курорте «Роза Хутор» в Сочи стартует 1 декабря.

Подпишись, здесь всегда интересно.