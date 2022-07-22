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Горевший в море под Темрюком турецкий танкер-химовоз арестовали по решению суда

Происшествия
22.07.2022 16:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/gorevshij-v-more-pod-temryukom-turetskij-tanker-himovoz-arestovali-po-resheniyu-suda
Горевший в море под Темрюком турецкий танкер-химовоз арестовали по решению суда
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судно Ahmet Telli арестовали 22 июля по решению Арбитражного суда Краснодарского края. Об этом сообщается в картотеке дел суда.

После того, как агент судна ООО «Карголайн» не оплатил спасательное вознаграждение в 52 млн рублей, ФГБУ «Морспасслужба» потребовало принять предварительные меры.

Суд удовлетворил просьбу заявителя. Он наложил арест на Ahmet Telli и запретил выход турецкому судну из морпорта Темрюка.

«Морспасслужба» в срок до 9 августа должна направить требование об оплате работ и до 13 сентября подать исковое заявление. После этого суд примет меры и обеспечит имущественные интересы учреждения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на танкере-химовозе Ahmet Telli произошел 9 июля в машинном отделении. Экипаж судна запустил систему пожаротушения машинного отделения, но самостоятельно справиться с огнем не удалось. Ночью 10 июля на борт аварийного теплохода высадились специалисты аварийно-спасательной службы Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужбы». Они обнаружили в машинном отделении три очага открытого огня и полностью ликвидировали возгорание.

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