Горбольница Анапы прокомментировала приостановку строительства поликлиники

Речь идет о поликлинике, которую начали строить в жилом комплексе «Горгиппия» около Супсехского шоссе.

Жительница Анапы поинтересовалась в комментариях к посту в Telegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, почему строительство новой поликлиники заморозили. По ее словам, стройка пустует уже примерно несколько месяцев и никаких работ на объекте не ведется.

Ситуацию со строительством соцобъекта прокомментировали представители городской больницы Анапы.

«Работы по строительству новой поликлиники в ЖК «Горгиппия» временно приостановлены в связи с изменением в проекте и согласованием дальнейшего объема работ», — говорится в ответе медучреждения.

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