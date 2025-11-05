Голый окровавленный манекен напугал детей в парке в Новороссийске

Кадры с реалистичным обнаженным манекеном мужского пола, облитым бутафорской кровью, с «ранениями» и оторванной ступней, распространились в соцсетях 4 ноября.

Сообщалось, что они были сняты в парке имени Фрунзе, где проходил фестиваль «Добрый Новороссийск».

По словам очевидцев, на этом манекене посетителям парка предлагали потренироваться в оказании первой помощи. Поучаствовать в «реанимации» манекена предлагали, в том числе, детям, которые очень пугались.

Прокуратура Новороссийска начала проверку.

«Органами прокуратуры края в отношении организатора мероприятия проводится проверка исполнения требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

