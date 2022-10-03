Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром

Фото t.me/krddtp1

Прогулку полностью обнаженного мужчины запечатлели на видео проезжающие водители. Кадры появились в социальных сетях 3 октября.

Голый мужчина шел вдоль дороги в поселке Индустриальном.

«На основании выявленной в интернете видеозаписи полиция Краснодара инициировала проведение проверки. Правоохранители установят личность этого гражданина», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции рассмотрят вопрос о привлечении голого пешехода к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему грозит до 15 суток ареста.

Читайте также: в Краснодаре трое голых парней решили сфотографироваться у подъезда и не смогли вернуться домой.