Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Происшествия
03.10.2022 15:40
Прогулку полностью обнаженного мужчины запечатлели на видео проезжающие водители. Кадры появились в социальных сетях 3 октября.
Голый мужчина шел вдоль дороги в поселке Индустриальном.
«На основании выявленной в интернете видеозаписи полиция Краснодара инициировала проведение проверки. Правоохранители установят личность этого гражданина», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В полиции рассмотрят вопрос о привлечении голого пешехода к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему грозит до 15 суток ареста.
Читайте также: в Краснодаре трое голых парней решили сфотографироваться у подъезда и не смогли вернуться домой.
Популярные новости
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
- Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром