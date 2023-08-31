Голосование избирателей из новых регионов РФ в Краснодарском крае: список документов

Экстерриториальные избирательные участки в Краснодарском крае готовы принять избирателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Голосование на выборах депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации на экстерриториальных избирательных участках пройдет 1-3 сентября с 8:00 до 20:00 и 4 сентября с 8:00 до 15:00.

Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области смогут проголосовать не только по паспорту гражданина Российской Федерации, но и документам его заменяющим. Таких как паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации на указанных территориях, адресная справка, военный билет, ID карта.

Полный список документов для каждой из территорий можно узнать здесь.

По любым вопросам избиратели могут обратиться на горячую линию: 8 (861) 262-77-17.

График работы в дни голосования 1-3 сентября — с 8:00 до 20:00, 4 сентября — с 8:00 до 15:00.

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