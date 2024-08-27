Голодовку объявили 30 дальнобойщиков из-за невыплаты зарплат под Краснодаром

В станице Динской дальнобойщики объявили бессрочную голодовку, чтобы добиться от работодателя оплаты их труда. По словам водителей, местная компания не выплачивает зарплаты уже в течение нескольких месяцев.

Дмитрий Малышев приехал из Анапы и работает в компании уже четыре месяца. Он устроился на эту работу, когда увидел рекламу в соцсетях, где обещали высокую зарплату и выплаты в срок.

«Раньше нам хорошо платили, проблем не было с задержками. Платили достойно, и машины хорошие. И вот начались одни обещания, люди отказались работать», — рассказывает водитель грузовика Дмитрий Малышев.

Последний раз дальнобойщики получили зарплату лишь за май. Все лето люди работали бесплатно. Есть и те, кто не может получить свои деньги с апреля. Более 30 человек объявили голодовку, требуя оплаты труда.

Примечательно, что компания, занимающаяся перевозкой грузов, сейчас продолжает принимать на работу новых сотрудников.

«Требуются водители. Оно и понятно, люди увольняются. Зарплаты не платят. Например, в трудовом договоре прописано, что оклад составляет 18 тыс. 700 рублей. И компания выплачивает эту сумму, однако дальнобойщики говорят, что у них зарплата выше — 170 тыс. рублей. И на бумаге это прописано как доплата. Плюс сам работодатель определяет надбавку. Поэтому людей нет. Машины стоят», — сообщает корреспондент Ваник Абраамян.

За разъяснением ситуации журналисты позвонили в компанию, чтобы услышать версию руководства.

«Вечером я там находился. Я с ними провел переговоры, все внятно объяснил. По этим вопросам больше, пожалуйста, не звоните», — говорит генеральный директор «АРТТЭК» Алексей Евдокимов.

— По трудовому договору — 23 тыс. 500 рублей, а по факту зарплата скачет от километража.

Такие трудовые отношения держатся лишь на честном слове. Договариваясь с работодателем устно и не подкрепив условия на бумаге, сотрудник должен понимать все риски.

«В первую очередь работнику необходимо собрать доказательную базу, что он действительно получал заработную плату. К этому относятся банковские переводы, платежные ведомости либо иной документ от работодателя, который подтвердит получение выплаты», — объясняет врио заместителя руководителя государственной инспекции труда в Краснодарском крае Илья Кондратенко.

Работники оказались в тяжелой финансовой ситуации, что побудило их пойти на крайние меры. Также к людям уже приезжали сотрудники ОБЭП и прокуратуры. По факту невыплаты зарплат проводится проверка.