Гол в овертайме принес ХК «Сочи» долгожданную победу в Уфе

Видео канала «Кубань 24»

ХК «Сочи» в гостях обыграл одного из лидеров Восточной конференции — уфимского «Салавата Юлаева». Наставник «леопардов» Сергей Светлов перед игрой решился на нестандартное кадровое решение.

Тренер поставил в ворота Артемия Плешкова. Голкипер появился на льду лишь в третий раз в сезоне и принес своей команде удачу.

Гости за три периода трижды выходили вперед. Столько же раз пропускали в ответ. У сочинцев отличился Сергей Попов, а также Тимур Хафизов и Егор Соболевский, которые забросили первые шайбы в форме южан. По итогам основного времени — 3:3. В овертайме гости в четвертый и решающий раз повели в счете. Остановил время на табло кистевым броском Никита Попугаев. А подарочную папаху, как лучший игрок матча, в раздевалке сочинцев получил 20-летний вратарь.

«Мужики — молодчики, все старались, помогли очень хорошо. В принципе, мы заслужили сегодня победу», — сказал игрок ХК «Сочи» Артемий Плешков.

Сочинцы в этом сезоне КХЛ победили на чужом льду лишь во второй раз. Всего на счету команды Сергея Светлова пять побед в 28 матчах и пока по-прежнему последнее место в Западной конференции.