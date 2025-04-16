Годовщину присвоения звания «Город воинской доблести» отметят в Геленджике

Праздничные мероприятия, посвященные второй годовщине присвоения Геленджику звания «Город воинской доблести» запланированы на 18 апреля.

Сообщается, что на праздник в Геленджик прибудут представители кубанских городов, носящих звание «Город воинской доблести».

Всего в регионе пять городов и рубежей воинской доблести —это Армавир, Темрюк, Крымск, а также станицы Кущевская, Староминская и Пашковская. В рамках праздника состоится возложение венков на воду Черного моря. Оно запланировано на 12:00.

В 13:00 в историко-краеведческом музее откроется выставка «Геленджик — город воинской доблести», сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

В мэрии города-курорта напомнили, что с 20 апреля по 13 мая во все музеи, имеющие патриотическую направленность, вход свободный. Речь идет об историко-краеведческом музее, Батарее №394 капитана А. Э. Зубкова, артиллерийской батарее №714 капитана М.П. Челака, Землянке штаба 18-й армии.

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