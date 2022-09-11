Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов проголосовал на выборах депутатов в ЗСК

Видео канала «Кубань 24»

Главный врач первой краевой больницы Владимир Порханов выразил свою гражданскую позицию 11 сентября. Голосовал он в стенах медучреждения.

Здесь организовали избирательный участок. Он отметил, что выборы никогда не пропускает, ведь от этого зависит развитие здравоохранения и будущего края и страны в целом.

«Я голосую за тех, за ту группу, которая выделяет деньги на здравоохранение. За эти 50 лет мы стали современной медициной», — сказал главный врач НИИ ККБ № 1 имени профессора С. Очаповского Владимир Порханов.

Проголосовать на избирательном участке первой краевой больницы могли все сотрудники. По словам Владимира Порханова, даже в дни выборов работа в медучреждении не останавливается. Ежедневно здесь делают порядка 300 операций.