Главврач ККБ № 1 Владимир Порханов проголосовал на выборах депутатов в ЗСК
Общество
11.09.2022 19:13
Главный врач первой краевой больницы Владимир Порханов выразил свою гражданскую позицию 11 сентября. Голосовал он в стенах медучреждения.
Здесь организовали избирательный участок. Он отметил, что выборы никогда не пропускает, ведь от этого зависит развитие здравоохранения и будущего края и страны в целом.
«Я голосую за тех, за ту группу, которая выделяет деньги на здравоохранение. За эти 50 лет мы стали современной медициной», — сказал главный врач НИИ ККБ № 1 имени профессора С. Очаповского Владимир Порханов.
Проголосовать на избирательном участке первой краевой больницы могли все сотрудники. По словам Владимира Порханова, даже в дни выборов работа в медучреждении не останавливается. Ежедневно здесь делают порядка 300 операций.
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