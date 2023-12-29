Главврач ККБ № 1 Порханов поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Помимо Краснодара, Анапы и Новороссийска, подписи в поддержку действующего президента начали собирать в Лабинске, Крымске, Кореновске и Кропоткине.

Главный врач Краевой клинической больницы № 1, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Порханов поддержал решение президента РФ Владимира Путина выдвигаться на выборах главы государства в 2024 году. Отложив все свои дела, он посетил пункт сбора подписей.

«Пришел человек, неважно, что его рекомендовал Ельцин. Возможно, он думал, что он так же будет продолжать. Но он сказал: «Нет! Такого не будет!». И постепенно возвращается все, что необходимо. Посмотрите на спецоперацию — сейчас становится все лучше и лучше. На самом деле тяжело было все восстановить.

Я люблю свою страну, как и все. И хочу, чтобы у ее руля был человек, который может принимать важные решения. И я считаю, что президент еще слишком демократично поступает», — отметил Владимир Порханов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», точки сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина открыты в 10 муниципалитетах Краснодарского края. Сбор подписей продлится предположительно до конца января.