Главред RT Маргарита Симоньян рассказала о еноте, поселившемся на ее эвкалипте

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян 24 марта рассказал трогательную семейную историю.

Она опубликовала видеозапись, на которой запечатлен сидящий на ветвях эвкалипта енот. По словам Маргариты Симоньян, дерево она сажала вместе со своим мужем Тиграном Кеосаяном.

«Когда мы с Тиграном сажали этот эвкалипт, он был ростом с меня, то есть метр с кепкой. А теперь в нем поселился енот!» — написала Симоньян в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 января стало известно, что российский кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме после перенесенной клинической смерти из-за проблем с сердцем. Позже Маргарита Симоньян рассказала о его состоянии.

Также сообщили, что с 22 февраля Симоньян будет вести программу «Ч.Т.Д.» и заменит в эфире федерального телеканала своего супруга. Маргарита Симоньян 3 марта рассказала о годовщине брака с Тиграном Кеосаяном и попросила молиться за него.

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