Главред «Кубанского спорта.RU» Максим Осадник избран в исполком Федерации спортивных журналистов России

Выборная конференция Федерации спортивных журналистов России прошла в Олимпийском комитете России в Москве.

В качестве единственного делегата от Краснодарского края в ней принял участие главный редактор портала «Кубанский спорт.RU» Максим Осадник. По итогам конференции он вошел в состав исполкома федерации.

Всего в исполком приняли 16 человек. Среди них спортивный комментатор «Первого канала» Виктор Гусев, заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов, главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко, главный редактор «Спорт-Экспресса» Максим Максимов, главный редактор агентства спортивной информации «Матч+» Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора «Комсомольской Правды» Павел Садков, член Академии Российского телевидения Александр Ухов.

Сообщается, что Максим Осадник продолжит работу на посту председателя Краснодарского краевого регионального отделения ФСЖР. Осадник возглавляет его с 2015 года.

Президентом ФСЖР единогласно выбрали Дмитрия Тугарина. Ранее этот пост занимал Николай Долгополов. Он руководил федерацией 21 год.

Максим Осадник отметил, что работа конференции прошла продуктивно.

«Был принят ряд новых кадровых решений, которые должны поспособствовать развитию Федерации спортивных журналистов России. Все делегаты выразили благодарность Николаю Михайловичу Долгополову за его более чем 20-летний труд на посту президента ФСЖР и горячую поддержку новому главе организации Дмитрию Олеговичу Тугарину», — сказал Осадник.

По инициативе и при поддержке Краснодарского краевого регионального отделения ФСЖР на Кубани отмечают Международный день спортивных журналистов. Кроме того, ежегодно проводят премию «Спортсмен Кубани». Организуют семинары для молодых журналистов, благотворительные акции и спортивные турниры среди СМИ.

Спортивно-интеллектуальная акция «Читаем игру» победила в Национальной премии в области связей с общественностью «Серебряный лучник – Юг» в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности».

ККРО ФСЖР оказывает практическую помощь организаторам соревнований для обеспечения условий профессиональной работы журналистов. Также налаживает контакты с региональными федерациями по видам спорта, спортивными обществами и ведомствами, спорткомитетами на местах, сообщает пресс-служба ККРО ФСЖР.

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