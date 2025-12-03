Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию МАПП «Адлер» на границе с Абхазией

Обновление пункта пропуска позволит сократить время прохождения границы и увеличить количество обслуживаемых туристов и транспорта.

Росгранстрой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

После реконструкции «Адлер» сможет пропускать до 14,1 тыс. транспортных средств в сутки, что в 9,5 раз больше, чем в настоящий момент.

Число пассажиров также увеличится до 80,5 тыс. человек, что в три раза больше нынешнего показателя. Количество полос движения составит 28.

Кроме того, на пункте пропуска планируют внедрить новый подход, благодаря которому появится возможность оформления 100 транспортных средств одновременно, включая легковые, грузовые авто, а также негабаритный транспорт, минивэны и автобусы.

В рамках реконструкции специалисты обустроят подъездные пути, а также расширят въездные группы к пункту пропуска. В настоящее время ведут подготовительные работы, после чего приступят к строительству и монтажу. Всего планируют возвести и реконструировать 57 зданий и сооружений.

Адлер — единственный автомобильный пункт пропуска на границе с Абхазией. Его загруженность одна из самых высоких в стране. В 2024 году границу здесь пересекли около 3 млн транспортных средств, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на реконструкцию КПП «Адлер» выделили более 10 млрд рублей. Работы будут проводить в несколько этапов.

