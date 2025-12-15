Главе СК повторно доложат о расследовании убийства 16-летней девочки на Кубани

Речь идет о преступлении, произошедшем 19 июня в Тихорецком районе. Обвинение в убийстве несовершеннолетней и совершении преступлений против ее половой неприкосновенности предъявлены ее дяде.

В приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина в соцсетях обратилась мать погибшей 16-летней девочки. Женщина сообщила, что виновного до сих пор не привлекли к ответственности. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее Бастрыкин уже поручал предоставить доклад по этому делу, расследование которого ведет СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Глава СК РФ затребовал у руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова повторный доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах, с учетом озвученных в обращении доводов.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 июня в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении своей 16-летней дочери. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вскоре выяснили, что к совершению преступления может быть причастен 41-летний дядя пропавшей. Мужчину задержали.

На допросе он признал вину и рассказал, что задушил племянницу и спрятал ее тело в лесополосе.

После проведенной следствием экспертизы выяснилось, что перед смертью девушку изнасиловали. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручал руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах

