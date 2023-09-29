Глава ЦБ РФ Набиуллина пообещала неприятности застройщикам за «перегрев» ипотеки

На XX Международном банковском форуме в Сочи глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о текущей ситуации на ипотечном рынке.

Она отметила, что ипотека растет высокими темпами — на 30% за 12 последние месяцев. Центробанк фиксирует признаки перегрева на ипотечном рынке, также есть причины для беспокойства о качестве таких кредитов, их влиянии на стоимость жилья.

«Нас также беспокоит отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка. Он, к сожалению сохраняется», — сказала глава Банка России.

По словам Эльвиры Набиуллиной, россиянам важна доступность самого жилья, а не ипотечного кредита для его приобретения. Она добавила, что регулятор намерен следить за качеством предоставляемой ипотеки и при необходимости будет принимать жесткие меры к нарушителям, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

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