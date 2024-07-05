Глава СПЧ Фадеев: дело о беспорядках в Махачкале нужно перенести на Кубань

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил перенести рассмотрение дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в суд Армавира.

Фадеев назвал это целесообразным, поскольку острые дела всегда лучше рассматривать в других регионах.

«Считаю целесообразным, потому что люди всегда остаются людьми… На таких сложных процессах, о которых мы говорим, всегда будут те, кто захочет на них повлиять. Такие острые дела лучше, конечно, переносить в другие регионы», — заявил глава Совета по правам человека.

На переносе слушаний в другой регион для большей объективности процесса настояла Генпрокуратура РФ, обвиняемые вместе с их адвокатами были против, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2023 года толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, чтобы атаковать прилетевший из Израиля самолет. Пятеро обвиняемых находились среди 136 участников беспорядков, личности которых получилось установить. При столкновении с толпой пострадали 23 сотрудника полиции, общий причиненный аэропорту ущерб превысил 24,7 млн рублей.