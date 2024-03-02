Глава Союза экстремальных видов спорта открыл фестиваль уличных культур в Сочи

Фестиваль уличных видов спорта в Сочи проводится уже в третий раз. В этом году его проводят в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

В этом году в программе фестиваля заявлены пять номинаций: рэп-исполнители, граффити, танцевальные коллективы, воркаут, рок-группы. Для зрителей подготовили развлекательную программу с мастер-классами.

Старт фестивалю дал президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

«Очень много проектов стало за последнее десятилетие. Много событий молодежных и много инструментов госпподдержки для таких ребят. Это крутая тенденция, когда вектор государства направлен на подрастающее поколение, на молодежь. За эти два года мы проехали порядка 15 регионов страны и провели более 30 фестивалей уличных видов спорта и их количество только растет. Многое сейчас делается для молодежи. Думаю, что в следующем году мы побываем у вас в Сочи и проведем мощный фестиваль», — сказал Иван Шмонин.

Шмонин осмотрел все локации фестиваля уличных культур. На площадке воркаута собрались участники со всего Краснодарского края. Им было необходимо преодолеть полосу препятствий. Для гостей фестиваля подготовили мастер-класс по стилизации одежды. Его провел основатель студенческого творческого объединения «ИЛЮЖН» Вика Гонзалес. На другой локации гостей и участников фестиваля прошел мастер-класс по диджеингу.

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