Глава Сочи занял 3 место в рейтинге лучших мэров РФ, глава Краснодара на 12 месте

В список самых умелых руководителей муниципалитетов страны попали мэры Сочи и Краснодара Алексей Копайгородский и Евгений Наумов. Рейтинг российских мэров по итогам работы за июнь-июль 2023 составил ЦИК «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Результаты «Национального рейтинга» получили на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов экспертов.

Первое место в рейтинге градоначальников занял мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте глава Казани Ильсур Метшин.

Читайте также: глава Сочи занял 3 место в Национальном рейтинге мэров по итогам года.