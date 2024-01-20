Глава СК проверит информацию о хамском поведении мигрантов в Сочи

Соответствующий доклад о возможных противоправных действиях мигрантов затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из многоквартирных домов в центре города живет большая группа иностранцев. Арендаторы зарегистрированы в этом жилье, но они устроили антисанитарию в квартире и в подъезде. Также сообщается, что мигранты ведут себя вызывающе в отношении местных жителей, в том числе детей и женщин.

«По данному факту СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову представить доклад о ходе процессуальной проверки и первоначально установленных обстоятельствах», — сообщили в информационном центре СК России.

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