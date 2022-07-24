Глава СК поручил возбудить дело по факту выселения пенсионерки из квартиры в Краснодаре

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на Кубани по факту выселения 80-летней женщины из квартиры.

В краевом центре пожилую женщину пытаются выселить из жилища из-за долга ее родственницы перед микрокредитной организацией. Пенсионерка сообщила, что ее квартиру переписали на некое юридическое лицо якобы на основании судебного решения. А затем кому-то продали. Однако женщина заверяет, что не подписывала никаких документов, и тем более не ходила в суд и не получала повесток. Однако сейчас продолжаются угрозы о выселении.

Бастрыкин поручил руководителю СК Кубани Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о промежуточных итогах расследования. Дело взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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