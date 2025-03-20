Глава Крымского района Сергей Лесь отчитался о результатах работы за 2024 год

В отчетной сессии Совета Крымского района принял участие вице-губернатор Кубани Евгений Пергун. Он поблагодарил главу муниципалитета, администрацию, депутатский корпус и общественников за работу от имени губернатора Вениамина Кондратьева.

Благодаря своевременным и правильным решениям ВРП в прошлом году на Кубани вырос до 5,5 трлн рублей, отметил вице-губернатор.

«Весомый вклад в благосостояние региона внес и Крымский район, который с каждым годом становится более комфортным для жителей и привлекательным для инвестиций», — сказал Пергун.

Он подчеркнул, что в Крымском районе по поручению президента России реализуют амбициозный инвестпроект ТЭС «Ударная».

Сергей Лесь сообщил о социально-экономическом развитии муниципалитета, строительстве социальных и спортивных объектов, развитии инженерной инфраструктуры. В Крымске строят два пешеходных моста через реку Адагум, а также автомобильный. Приводят в порядок парк в Крымске, зеленую зону в хуторе Новоукраинском. Планируется благоустройство второй очереди парка в селе Экономическом.

В завершение сессии депутаты признали работу главы и администрации муниципалитета удовлетворительной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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