Глава избиркома Кубани прокомментировал Элле Памфиловой видео с подозрением на вброс бюллетеней

Алексей Черненко. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На заседании ЦИК России председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко прокомментировал главе Элле Памфиловой видео с подозрением на вброс бюллетеней.

«Ящик на видео был опечатан. Использован другой стационарный ящик. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами. Если останутся малейшие сомнения в легитимности, то эти бюллетени учитываться не будут», — сказал Алексей Черненко.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором один из наблюдателей заявляет, что избиратель опустил в урну несколько бюллетеней. В избиркоме Кубани обратили внимание, что в ролике «больше звука, чем видео». Ситуацию прокомментировала Ольга Грабовец, заместитель руководителя «Центра политических исследований и технологий»:

«Пока не установлено, был ли факт вброса или нет, потому говорить утвердительно о нарушении не стоит. В этой ситуации было принято самое верное решение — опечатать ящик, куда якобы были вброшены бюллетени, убрать его с голосования, поставить другой стационарный ящик».

Председатель краевого избиркома Алексей Черненко подчеркнул, что в случае малейшего сомнения в легитимности бюллетени учитываться не будут. Это в очередной раз подтверждает намерение избиркома провести максимально честные и прозрачные выборы.

«Сейчас проверяются все обращения, даже случаи, когда объективных доказательств нарушения нет, или же в роликах, которые используются как доказательства, больше звука, чем видео — вся информация берется в работу и тщательно верифицируется», — отметила Грабовец.

Свою коллегу поддерживает и политолог Андрей Решетов:

«Избирком Краснодарского края и председатель Алексей Черненко настроены решительно в обеспечении прозрачности и честности выборов. Это он в очередной раз доказал на сегодняшнем заседании ЦИК под председательством Эллы Памфиловой. Так, в сети появилось видео, где заявляется о подозрении на вброс в урну для голосования.

Организаторы выборов оперативно отреагировали. Пока неизвестно, был ли реальный вброс или нет, но урна для голосования уже опечатана, а вместо нее стоит другой ящик для голосования. Также, что немаловажно, все бюллетени в урне не будут учитываться, если возникнет подозрение на сомнения в легитимности. Это доказывает, что для избиркома прежде всего важны настоящие результаты. Именно поэтому досконально изучаются все поступающие материалы, которые даже на первый взгляд являются полностью неинформативными», — говорит Решетов.