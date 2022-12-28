Глава «Аэрофлота» предупредил россиян о росте цен на авиабилеты в 2023 году

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании Сергей Александровский заявил о неизбежном повышении стоимости перелетов в наступающем году.

По его словам, цены на билеты по России поднимутся минимум на уровень инфляции. Согласно текущему прогнозу Минэкономразвития, это 5,5%.

Александровский отметил, что в 2022 году стоимость авиаперелетов на внутрироссийских рейсах для потребителей снизилась, а на международных, наоборот, поднялась.

«Но это отдельная история, связанная больше с ограниченным предложением отдыха за рубежом. Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке», — подчеркнул Александровский в интервью РБК.

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