Глава Адыгеи: поселок Яблоновский получит статус города в 2027 году

О планах по изменению статуса населенного пункта 11 декабря в ходе «Прямой линии» сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Актив города обратился к властям с просьбой пересмотреть статус поселка Яблоновского. Как отметил глава Адыгеи, в населенном пункте уже подошли к статусу города — в его инфраструктуру сделаны большие вложения.

«Актив поселка несколько раз обращался, и мы в начале года [2025 года — прим. ред.] уже озвучили эту идею. Нас сильно поддержало население. И это не просто поддержка на пустом месте. Последний год там жизнь меняется, строятся ФОКи, детсады, школы, реконструировали ДК, здание администрации», — сообщил Кумпилов.

По словам главы республики, запросы населения растут, и власти должны пойти им навстречу.

«По дорожной карте по получению статуса города — это займет 1,5 года. До середины 2027 года мы планируем, что у нас будет уже статус города», — отметил Кумпилов.

Он также отметил, что поселок — населенный пункт, где сегодня комфортное проживание достигает городского уровня. Одной из причин такой трансформации является близость к Краснодару.

«Сегодня, когда риэлторские компании продают квартиры, то, что продаются в Яблоновском, они рекламируют как часть Краснодара, но мы все понимаем, что это пригород Краснодара, и запрос по качеству жизни именно как городской должен быть», — рассказал глава субъекта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Яблоновский — второй по населению после столицы (город Майкоп) населенный пункт республики. По данным на 2024 год, численность населения — почти 57 тыс. человек.

