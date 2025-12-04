ГК «ТОЧНО» открыла арт-объект в честь годовщины побратимства Тихорецка и Кобрина

Девелопер построил арт-объект в честь годовщины побратимства Тихорецка и белорусского Кобрина. Города связывает и историческое прошлое — во время Великой Отечественной войны братские народы России и Беларуси проявили духовное единство и мужество.

Новый арт-объект, который символизирует 25-летие сотрудничества между Тихорецком и белорусским Кобриным, — это совместный проект администрации Тихорецка и ГК «ТОЧНО». Инсталляцию установили на бульваре, прилегающем к ЖК «Высочество» — первому проекту комфорт-класса и самому высокому зданию Тихорецка, где ранее прошла торжественная церемония открытия. Композиция имитирует течение времени — соединяет рельефы городов-побратимов.

«Это наши братья — и не только по крови, но и по идеологии. Поэтому и хотелось бы, чтобы именно в этот юбилейный год в городе у нас появился этот арт-объект, олицетворяющий нашу дружбу между городами, дружбу между нашими государствами. Хочется поблагодарить группу компаний «ТОЧНО» за то, что она реализовала такой проект в Тихорецке», — отмечает глава Тихорецка Евгений Голубь.

Строительство комплекса на 1 тыс. 58 жителей «ТОЧНО» завершила в ноябре 2025 года. На территории — разновысотные литеры с продуманными холлами, детские и спортивные площадки, зона барбекю. Новый арт-объект — часть ответственной социальной работы застройщика.

«Как девелопер мы не ограничиваемся только своим земельным участком, всегда смотрим, как градостроители, на территорию в целом. В Тихорецке нам очень повезло: в тесном сотрудничестве с руководством города мы создали арт-объект. Девелопер — это тот, кто создает и делает больше, чем строительство и продажа квадратных метров», — подчеркивает директор ГК «ТОЧНО» Анастасия Маслеха.

Стратегия «ТОЧНО» — развитие малых городов Краснодарского края. Новая точка притяжения от девелопера появилась и в Тихорецке.

