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ГК СКИФ сыграл дома вничью со «СГАУ-Саратов»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gk-skif-sygral-doma-vnichyu-so-sgau-saratov
Видео канала «Кубань 24»

Гандболисты СКИФа отыграли последний домашний матч года в Суперлиге. В гости к краснодарцам приехал «СГАУ-Саратов». Прием хозяева оказали дружественный, что отразилось и на счете.

На игры Лера Корниенко ходит с мамой и с тетрадкой. Вырезает из клубных программок слова и расписание игр СКИФа. Вручную переписывает имена всех игроков команды. Десятилетняя болельщица — на гандболе лишь в третий раз в жизни. Но с любимыми игроками уже определилась.

«На первом матче я обратила внимание на Волкова почему-то. Он ближе всех ходил, и я обратила внимание. И он классно играл! А вот на втором матче я на Чана обратила внимание, он тоже хорошо играл. И на вратаря. Вот попробую нарисовать кого-то из них», — поделилась болельщица ГК СКИФ Валерия Корниенко.

Чан Суан Вьет и вратарь Алексей Крикунов — пожалуй, главные герои первой половины матча в составе хозяев. После неудачного начала, когда «СГАУ-Саратов» оторвался на три мяча, Чан точными бросками вернул преимущество хозяевам. Алексей после нескольких сейвов поймал кураж. К перерыву «скифы» подошли с комфортной разницей в четыре мяча. Во втором тайме смогли преимущество развить до «+5». Но в конце несколько потерь и промахов, и вот уже саратовцы впереди. Впрочем, краснодарцы без очков не остались. В итоге ничья, 27:27. В которой большая заслуга — многочисленных болельщиков.

«Хочу сказать большое спасибо, что ходят дети на гандбол, за нас болеют. Искренне стоят после игры, просят автограф, очень приятно», — сказал игрок ГК СКИФ Чан Суан Вьет.

Поражение, победа и ничья — СКИФ в заключительных домашних матчах года подарил фанатам весь спектр эмоций.

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