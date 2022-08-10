ГК СКИФ сыграет против ЦСКА на турнире памяти Виктора Лаврова

Видео канала «Кубань 24»

Ставший уже традиционным «Кубок Лаврова» стартует в Ставрополе 11 августа. Матч СКИФа и ЦСКА стоит вторым в расписании, начало в 12:00.

В составе кубанской команды играют 18 гандболистов. Среди них есть и новички, в том числе Руслан Дашко. Это игрок, который переехал на Кубань из испанского «Бургоса». Он впервые выйдет на площадку в форме краснодарского клуба.

«Наверное, посмотрим на турнире, насколько я влился в коллектив. У нас еще целый месяц впереди перед сезоном, еще надо адаптироваться. Но уже виден прогресс. Уже сыгрываемся с ребятами. Тяжело было на сборах, это понятно. Уклон сделан в основном на ОФП. Сперва было тяжело, сейчас уже втянулся, адаптировался», — рассказал игрок ГК СКИФ Руслан Дашко.

Для Дашко поездка в Ставрополь — особенная. Он еще до отъезда из России три года назад выступал за местный клуб. Коллектив тогда назывался «Динамо-Виктор».

Другой экс-ставропольчанин Антон Волков тоже ждал поездку на этот турнир, в том числе по личным причинам.

«Ждал, чтобы встретиться с семьей. Да и уже соскучились по играм, давно их не было. Хотелось бы поиграть. Это уже совсем другие ощущения, эмоции. Посмотрим. Будем наигрывать связки, ведь у нас новые ребята», — поделился игрок ГК СКИФ Антон Волков.

Однако приятные встречи с семьей станут фоном главной цели — участию в турнире. Прямая трансляция матча против ЦСКА будет доступна в социальных сетях гандбольного клуба СКИФ.