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ГК СКИФ проведет дома матч против ЦСКА

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gk-skif-provedet-doma-match-protiv-tsska
Видео канала «Кубань 24»

Первый матч в году проведут 19 января гандболисты СКИФа. Краснодарцы померятся силами с вице-чемпионами России, столичным клубом ЦСКА.

К этому поединку подопечные Дмитрия Карлова готовятся уже больше двух недель. Из отпуска коллектив вышел 3 января. Первая тренировочная неделя для игроков получилась втягивающей. Работала команда в двухразовом режиме. Утром — общая физическая подготовка, вечером — занятия с мячом. Травмированных среди СКИФов — нет. Разве что не до конца пока готов Виктор Долинин. В первой части сезона левый полусредний из-за повреждения практически не играл в атаке. А вот в защите — сменил позицию.

«Это большая ответственность. Я раньше всегда вторым стоял, а центральному надо руководить всей защитой. Не хватает еще разговора, не могу к этому привыкнуть. Мне нравится моя роль в защите», — поделился игрок ГК СКИФ Виктор Долинин.

На Долинина, как и на остальных гандболистов, тренерский штаб Дмитрия Карлова рассчитывает. В поединке первого круга, который состоялся в Москве, ЦСКА одолел СКИФ — 31:27. С тех пор, по словам Карлова, армейцы прибавили.

«Это защита плюс контратаки. Мы уже посмотрели несколько игр, где они, в принципе, сыграли на ошибках соперника. Все потери, незабитые голы — все в контратаку забито. Ну и плюс у них, конечно, нападение. Очень сильная задняя линия. Края, линейные — очень хорошие», — отметил главный тренер ГК СКИФ Дмитрий Карлов.

Матч пройдет во дворце спорта «Олимп», он начнется в 19:00. Вход — свободный.

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