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ГК СКИФ прервал серию поражений обыграв дома башкирский «Акбузат»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gk-skif-prerval-seriyu-porazhenij-obygrav-doma-bashkirskij-akbuzat
Видео канала «Кубань 24»

Начало игры осталось за хозяевами, однако затем уфимцы сравняли счет и даже вырвались вперед.

И все же на перерыв краснодарцы ушли с разницей «+2». Несколько важных мячей у южан забросил Виктор Долинин. Полусредний, который пришел в команду перед этим сезоном, долгое время из-за травмы играл только в защите. И на этот раз впервые провел полноценный матч.

«Я долго не тренировался с командой, поэтому через игры физическую форму набираю. Пока очень тяжело, конечно, но потихоньку, думаю, наберу. В принципе, более-менее доволен», — поделился игрок ГК СКИФ Виктор Долинин.

Второй тайм «скифы» провели стабильнее первого. Вратарь хозяев Алексей Крикунов отразил несколько непростых бросков, в том числе с семиметровой отметки. Безупречно у краснодарцев действовали Тимофей Масленников и Чан Суан Вьет. Чем меньше времени оставалось до конца встречи, тем чаще уфимцы не успевали за молодыми игроками команды Карлова. В итоге южане избежали нервной концовки и уверенно победили — 33:26.

«Конечно, что-то поменяли во втором периоде, в защите сыграли хорошо, там Крикунов опять нам нужные мячи подтащил и в нападении все мы довели до верного», — сказал главный тренер ГК СКИФ Дмитрий Карлов.

СКИФ победно закончил зиму и попрощался с болельщикам на полтора месяца. Ближайший матч на родной площадке краснодарцы проведут 16 апреля. Поединок против «Пермских медведей» станет для них последним на предварительном этапе Суперлиги.

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