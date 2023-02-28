ГК СКИФ прервал серию поражений обыграв дома башкирский «Акбузат»
Начало игры осталось за хозяевами, однако затем уфимцы сравняли счет и даже вырвались вперед.
И все же на перерыв краснодарцы ушли с разницей «+2». Несколько важных мячей у южан забросил Виктор Долинин. Полусредний, который пришел в команду перед этим сезоном, долгое время из-за травмы играл только в защите. И на этот раз впервые провел полноценный матч.
«Я долго не тренировался с командой, поэтому через игры физическую форму набираю. Пока очень тяжело, конечно, но потихоньку, думаю, наберу. В принципе, более-менее доволен», — поделился игрок ГК СКИФ Виктор Долинин.
Второй тайм «скифы» провели стабильнее первого. Вратарь хозяев Алексей Крикунов отразил несколько непростых бросков, в том числе с семиметровой отметки. Безупречно у краснодарцев действовали Тимофей Масленников и Чан Суан Вьет. Чем меньше времени оставалось до конца встречи, тем чаще уфимцы не успевали за молодыми игроками команды Карлова. В итоге южане избежали нервной концовки и уверенно победили — 33:26.
«Конечно, что-то поменяли во втором периоде, в защите сыграли хорошо, там Крикунов опять нам нужные мячи подтащил и в нападении все мы довели до верного», — сказал главный тренер ГК СКИФ Дмитрий Карлов.
СКИФ победно закончил зиму и попрощался с болельщикам на полтора месяца. Ближайший матч на родной площадке краснодарцы проведут 16 апреля. Поединок против «Пермских медведей» станет для них последним на предварительном этапе Суперлиги.
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