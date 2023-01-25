ГК СКИФ потерпел крупное поражение в гостях от «Чеховских медведей»

На равных краснодарцы играли с чемпионами России лишь первые пять минут.

Затем команда Дмитрия Карлова развалилась. Особенно это касается центра защиты. К концу первого тайма «скифы» пропустили 23 мяча. Сами при этом забросили лишь 11. Не пошла игра у лидера и лучшего снайпера Суперлиги Савелия Шалабанова: лишь один точный бросок за 30 минут.

«Не то что бы я не брал игру на себя в первом тайме. Просто защита 5-1 предполагает, что мы играем определенные схемы, которые требуют растянуть защиту и начинать атаку с полусредних. Поэтому в первом тайме я больше играл на команду», — рассказал игрок ГК СКИФ Савелий Шалабанов.

Второй тайм — формальность. «Медведи» сменили вратаря, дали поиграть молодежи. И все равно по ходу тридцатиминутки смогли увеличить преимущество — 26:43. Краснодарцы впервые в сезоне уступили крупно и пропустили больше 40 мячей.