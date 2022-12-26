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ГК СКИФ на выезде выиграл в матче с питерским «Зенитом»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gk-skif-na-vyezde-vyigral-v-matche-s-piterskim-zenitom
Видео канала «Кубань 24»

Гандболисты СКИФа победой завершили 2022 год. В последнем матче года краснодарцы в гостях одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга.

На исходе стартовой десятиминутки коллектив Дмитрия Карлова оторвался на 3 мяча. Правда, преимущество свое растерял и на перерыв ушел с минимальным отставанием, 14:15. Во втором тайме СКИФ добавил и в защите, и в атаке. На последнем рубеже блистал Алексей Крикунов. В нападении был неудержим Савелий Шалабанов. Лучший снайпер Суперлиги забросил зенитовцам 13 мячей.

«Начиная с 15 минуты второго тайма мы начали более успешно в защите отстаивать, реализовывать свои атаки, и соответственно, команда Санкт-Петербурга не реализовывала свои моменты, ошибалась. Наверное, уже минуты с 20-й мы уже закрепили преимущество и все, что нам оставалось — это просто доиграть до конца игру», — рассказал игрок ГК СКИФ Савелий Шалабанов.

СКИФ выиграл — 28:24. В Санкт-Петербурге краснодарцы побеждают уже в четвертый раз подряд.

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