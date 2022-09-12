ГК СКИФ дома сыграет с петербуржской «Невой»

Видео канала «Кубань 24»

Матч состоится во Дворце спорта «Олимп». Начало в 19:00, вход свободный.

Стартует новый сезон мужской Суперлиги. В составе «Невы», скорее всего, можно будет увидеть многолетнего капитана краснодарцев Алексея Арчибасова. Он переехал в Санкт-Петербург несколько дней назад. Поэтому лидером команды Дмитрия Карлова теперь будет Антон Волков.

Впервые в официальной игре в форме СКИФа появится квартет новичков — Руслан Дашко, Тимофей Масленников, Виктор Долинин и Алексей Крикунов.

«Для нас по сравнению с прошлым сезоном ребята добавили атаку сзади. Они повыше и помощнее нашей четверки, которая была в прошлом году. Нам намного проще становится, уже защита будет по-другому действовать. А там будем менять что-то по ходу, если вдруг не получится сзади забивать», — рассказал игрок ГК СКИФ Антон Волков.

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