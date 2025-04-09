ГК Метрикс Development и DEVISION подписали соглашение о сотрудничестве

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Подписание документа состоялось на площадке Всероссийского жилищного конгресса в Сочи. Краснодарский девелопер Метрикс Development и архитектурно-брендинговая компания DEVISION договорились о комплексном сотрудничестве.

Стороны подписали документ, который предусматривает совместную работу по разработке благоустройства и архитектуры текущих и будущих проектов жилой и курортной недвижимости группы компаний.

«Инвестиции в инфраструктуру жилых комплексов – приоритет нашей компании. Высокий уровень комфорта и безопасности для жителей – это гарантия лояльности и приверженности не только к конкретному жилому комплексу, но и к городам, в которых мы строим. Благодаря опыту и профессионализму архитекторов бюро DEVISION мы создадим на Черноморском побережье объект гордости для круглогодичного отдыха и проживания – жилой комплекс Botanica Hills с благоустройством высочайшего уровня, с собственной набережной, амфитеатром, терренкуром и бассейнами», – прокомментировала Юлия Сидорова, коммерческий директор ГК «Метрикс Development».

«В DEVISION мы создаем не просто жилые комплексы. Наши эксперты берутся за смелые, новаторские проекты, которые задают стандарты отрасли. Именно поэтому нам так важно сотрудничество с ТОП-девелоперами, такими как Метрикс Development — вместе мы реализуем идеи, меняющие облик городов. Сейчас мы активно развиваемся в Краснодарском крае — одном из самых динамичных и перспективных регионов России. Рост инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость, высокий спрос на качественную архитектуру открывают новые возможности. И мы готовы предложить рынку свежие, технологичные решения, которые станут новыми точками притяжения» — отметил Алексей Кашкаров, коммерческий директор архитектурно-брендинговой компании DEVISION.

В настоящий момент партнеры работают над благоустройством клубной резиденции Botanica Hills в причерноморском курортном поселке Небуг. Четыре дома бизнес-класса расположены на участке 5,4 Га на равнине между гор в пешей доступности от пляжа. Специалисты DEVISION создадут для жилого комплекса Botanica Hills уникальное, и при этом оптимально сбалансированное придомовое пространство.

В проекте предусмотрено 3,5 Га благоустроенной территории, на которой помимо озеленения и ландшафтного дизайна, девелопер планирует разместить водные объекты, включая два открытых бассейна, собственную речную набережную протяженностью 307 метров, амфитеатр и другие зоны для отдыха.

ГК Метрикс Development — девелоперская компания, входит в ТОП-10 застройщиков Краснодарского края в рейтинге Единого ресурса застройщиков. Двукратный обладатель премии Urban в номинации «Девелопер года». В общей сложности застройщик возводит свыше 500 тыс. кв. м. жилой и курортной недвижимости в России и Королевстве Таиланд.

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