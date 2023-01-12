Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

ГК «Кубань» завершил победой первое выездное турне

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/gk-kuban-zavershil-pobedoj-pervoe-vyezdnoe-turne
Видео канала «Кубань 24»

Коллектив Дениса Сайфулина в Ижевске разгромил местный «Университет».

Краснодарки уже в первом тайме во многом предопределили исход поединка. Ушли на перерыв с разницей «+8». Во второй тридцатиминутке гостьи преимущество развили. И в итоге одолели оппоненток, 42:23.

«Наша цель была, скажем так, молодежи больше поиграть. У нас это получилось, потому что в начале первого тайма наладилась игра в обороне. И вратарь потащил. И мы за счет этого больше дали поиграть молодежи», — рассказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.

Лучшим бомбардиром «Кубани» в этом матче стала Анастасия Шавман, которая впервые во взрослой карьере забросила 11 мячей. В ближайший понедельник краснодарки дома примут «Ростов-Дон».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов возглавил командование объединенной группировкой войск в зоне СВО
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов возглавил командование объединенной группировкой войск в зоне СВО
Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края
Контракты на строительство поликлиник заключили в четырех районах Краснодарского края
Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Кондратьев: ни метра Цемесской рощи в Новороссийске не будет потеряно
  3. В Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году
  4. В СК возбудили дело по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом и КамАЗом в Армавире
  5. Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
  6. Женщина выпала из окна отеля в Сочи и погибла
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях