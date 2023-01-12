ГК «Кубань» завершил победой первое выездное турне

Коллектив Дениса Сайфулина в Ижевске разгромил местный «Университет».

Краснодарки уже в первом тайме во многом предопределили исход поединка. Ушли на перерыв с разницей «+8». Во второй тридцатиминутке гостьи преимущество развили. И в итоге одолели оппоненток, 42:23.

«Наша цель была, скажем так, молодежи больше поиграть. У нас это получилось, потому что в начале первого тайма наладилась игра в обороне. И вратарь потащил. И мы за счет этого больше дали поиграть молодежи», — рассказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.

Лучшим бомбардиром «Кубани» в этом матче стала Анастасия Шавман, которая впервые во взрослой карьере забросила 11 мячей. В ближайший понедельник краснодарки дома примут «Ростов-Дон».