ГК «Кубань» сыграет дома против московского ЦСКА

Непростой матч предстоит провести гандболисткам «Кубани» 18 декабря. В соперниках — лидер нынешнего розыгрыша Суперлиги — коллектив, который пока не потерял ни одного очка.

В 18 играх у «красно-синих» 18 побед. Изначально оппоненты должны были встретиться 21 декабря. Но игру перенесли на три дня раньше. И теперь команде Дениса Сайфулина предстоит сыграть два поединка подряд. С ЦСКА — 18 декабря, 19 — с китайским «Фениксом».

«Физически будет точно сложно. И перед игрой, и вообще, когда будут игры. Потому что ты даже не успеешь отойти от одной игры, а от нее эмоционально отходить все равно тяжеловато. Ты каждый раз думаешь об играх, анализируешь. А ты не успел этого всего сделать, тут уже вторая игра. Будет очень тяжело. Но надо как-то справляться», — сказала игрок ГК «Кубань» Анна Ефимкина.

Сейчас «Кубань» сосредоточена на подготовке к поединку с «красно-синими». Битва с ЦСКА состоится в зале краснодарской гандбольной спортшколы и начнется в 16:00.