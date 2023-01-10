ГК «Кубань» набрал очко в матче с «Ладой» в Тольятти

Гандболистки «Кубани» начали год с сенсации. Смогли в Тольятти отобрать очки у «Лады» впервые за 15 лет.

Первую половину матча соперницы провели на равных. Краснодарки чаще оппоненток догоняли, чем вели в счете. На перерыв команды отправились при счете 16:16. Игру хозяек площадки вела Валерия Кидряшева, у «желто-зеленых» солировала Диана Голуб. Эти же игроки остались главными действующими лицами и во втором игровом отрезке. Валерия в итоге забросила 9 мячей, Диана — 11. Последняя атака в поединке осталась за тольяттинками, которая, впрочем, результата не принесла. Итог матча — ничья со счетом 26:26.

«Хотелось победить. Я знал, что будет игра непростая, мы разбирались. Не удалось, но ничья — это тоже, скажем так, два очка не потеряли, а приобрели одно», — сказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.

Не смотря на набранное очко в Тольятти, «Кубань» после этого тура опустилась в таблице с шестого на седьмое место. Впрочем, ситуация будет меняться. В январе «желто-зеленые» в Суперлиге проведут еще пять матчей.