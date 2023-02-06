ГК «Кубань» на выезде сыграл вничью с чемпионом страны — «Ростов-Доном»

Неприятная многолетняя серия «Кубани» в матчах с «Ростов-Доном» прервана.

«Желто-зеленые» ярко начали матч. Повели — 3:0. За первую половину первого тайма позволили отличиться соперницам лишь четыре раза. Вели в счете на протяжении практически всей тридцатиминутки. И ушли на перерыв при счете 14:12 в свою пользу.

«Мы изначально знали, что игра будет тяжелая, это уже показала встреча в Краснодаре. Готовились к этой игре, у нас не получилась немного активная защита. Мы во втором тайме перестроились», — сказал главный тренер ГК «Ростов-Дон» Эдуард Кокшаров.

Перестроение пошло ростовчанкам на пользу. Чемпионки начали второй тайм с рывка — 5:0. Впрочем, гандболистки «Кубани» играть не бросили. До конца находились в роли догоняющих. И в итоге восстановили равновесие, а за 3,5 минуты до сирены Александра Дейнега вывела краснодарок вперед. Удержать победу «желто-зеленые» не смогли. Ничья со счетом 26:26.

«Первый тайм был ровный, а во втором девочки начали, по-моему, с 4:0, хотя мы с ними обсудили все действия. Все было сделано наоборот. На этом фоне «Ростов» забил нам легкие голы. А потом мы договорились, что от защиты надо и бежать. Это, скажем так, получилось», — рассказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.

В среду, 8 февраля, краснодарки дома принимают команду ЦСКА, которую не обыгрывали никогда.