ГК «Кубань» 18 ноября дома сыграет с «Астраханочкой»

Видео канала «Кубань 24»

Встреча в рамках чемпионата России пройдет в краснодарском Дворце спорта «Олимп». Начало в 19:00.

Ранее свой первый из трех домашних матчей «желто-зеленые» провели в зале гандбольной школы. Краснодарские гандболистки разгромили новичка Суперлиги «Балтийскую зарю» из Санкт-Петербурга — 41:16.

У «Кубани» дела налаживаются. Если в начале сезона была черная полоса из трех поражений подряд, то сейчас на счету уже три победы.

«Стало больше взаимопонимания. Но есть над чем работать и куда прогрессировать. Положительный момент — мне понравилась молодежь. Они, скажем так, не испугались, проявили себя, влились в коллектив», — сказал главный тренер ГК «Кубань» Денис Сайфулин.

После матча с «Астраханочкой» у «желто-зеленых» будет день, чтобы восстановиться. Уже 20 ноября в «Олимпе» пройдет последняя игра домашней серии с «Динамо-Синара» из Волгограда. Затем у краснодарок будет время, чтобы подготовиться к ответному визиту в гости к «Астраханочке» 25 ноября.

Сейчас «Кубань» в восьмерке лучших коллективов, которые во втором этапе будут бороться за медали.

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