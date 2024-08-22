ГК «ДЕСО» продолжает модернизацию центральной набережной Сочи

В акваторию Черного моря уже погрузили каркасы для будущих глубоководных волноломов. Береговая защита в виде проницаемых искусственных рифов заменит устаревшие буны.

Новые волноломы намного эффективнее защитит набережную от штормовых размывов. К тому же они обеспечат хорошую аэрацию воды, так как между ними расстояние в 20-30 см.

Проект комплекса берегозащитных гидротехнических сооружений на Приморской набережной разработала ГК «ДЕСО». Получив положительные заключения государственной экологической и государственной экспертиз, его начали реализовывать в два этапа. В рамках первого — на пляжном комплексе «Маяк»: там возведут два глубоководных волнолома, отсыплют пляжную полосу до 30 м, а по окончании курортного сезона демонтируют морально и функционально устаревшие буны.

Основа волноломов — металлические каркасы с антикоррозийным покрытием и протекторной защитой, и натуральный камень из сочинского карьера. Об этом руководитель компании-инвестора Анна Невзорова рассказала президенту Союза архитекторов России Николаю Шумакову и главе Сочи Андрею Прошунину.

«Мировой опыт говорит, что надо не поперек, а вдоль все делать, причем делать из естественного материала. Не из бетона, не из железобетона, а из естественного камня. Причем камень надо погружать на дно, устанавливать металлические каркасы, а эти металлические каркасы грузить уже естественным камнем», — отмечает президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Такой метод береговой защиты давно и широко используется в мировой практике. Однако на Кубани этот проект — пилотный, и реализуют его совместно с экологами.

«Этот проект сопровождается Градостроительным советом нашего города, нашими экологами и общественниками. Они выходят вместе на баржу, смотрят что и как мы делаем. Они же контролируют выпуск мальков, которых мы уже выпустили в наше Черное море», — уточняет руководитель ГК «ДЕСО» Анна Невзорова.

Сейчас «ДЕСО» проводит научные изыскания для реализации второго этапа — реконструкции территории от пляжа «Маяк» до парка имени Фрунзе. Работы также включают комплексное благоустройство территории. Общая стоимость инвестиций — 20 млрд рублей.

Увидеть обновление «Маяка» жители и гости Сочи смогут уже следующим летом.