ГК «Дело» планирует финансировать альтернативный объезд Новороссийска

Группа компаний «Дело» рассматривает альтернативный проект строительства эстакады Цемдолина — Портовая в обход Новороссийска.

«В начале марта, когда президент приезжал в Краснодарский край, подписали письмо о выделении более 100 млрд рублей на Северный обход. Это альтернативный проект: через горы к новороссийскому порту и на трассу на Сочи. Президент дал указание, сейчас ведется дополнительное структурирование этого проекта», — рассказал основной владелец группы Сергей Шишкарев.

Он также отметил, что группа готова участвовать в концессии в обоих случаях.

«Мне как новороссийцу и владельцу крупнейших новороссийских терминалов главное, чтобы дополнительный обход Новороссийска был построен», — цитирует Сергея Шишкарева «Коммерсантъ».

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