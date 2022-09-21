Гимнастка Алиса Тищенко: я чувствовала поддержку всех, кто за меня болел
Спорт
21.09.2022 14:51
Серебряного призера Олимпийских игр Алису Тищенко наградили медалью за выдающийся вклад в развитие Краснодарского края. На вручении присутствовали заместитель губернатора края Александр Власов и министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. Они поздравили гимнастку с победой.
«Конечно, я чувствовала поддержку всех тренеров, всех людей, которые меня отправляли. Повторюсь, многие не верили. Но у меня такой характер, что если не верят, то я просто доказываю до последнего, что это не так», — рассказала Алиса Тищенко.
«Я считаю, что это самый сильный спорт в Российской Федерации, и мы еще им покажем», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.
Кубанскую спортсменку Алису Тищенко называют самой успешной гимнасткой в истории Кубани. В 17 лет она стала чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Девушка сообщила, что на достигнутом останавливаться не собирается и планирует в будущем завоевать золотую медаль.
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