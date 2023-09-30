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Гидролог: водохранилище в Краснодаре сдвинется с «мертвой точки» после паводков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gidrolog-vodohranilishhe-v-krasnodare-sdvinetsya-s-mertvoj-tochki-posle-pavodkov
Гидролог: водохранилище в Краснодаре сдвинется с «мертвой точки» после паводков
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Краснодарское водохранилище, которое сильно обмелело после лета, сможет заполниться во время паводков, сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова.

По словам специалиста, «мертвый уровень» Краснодарского водохранилища сейчас — не является нормой. Обмеление произошло из-за недобора осадков в бассейне Кубани в августе и сентябре, а также потребления воды рисовыми предприятиями. Так, средний приток в водохранилище в сентябре составил всего 42% от нормы. 

«На сегодняшний день уровень воды в верхнем бьефе водохранилища ниже «уровня мертвого объема» на 20 см. Ситуация с восстановлением нормального уровня водохранилища сможет измениться только в период паводков и предстоящего весенне-летнего половодья», — цитирует специалиста ТАСС

По прогнозу гидрологов, в октябре приток воды в Краснодарское водохранилище снова будет ниже нормы. 

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», водохранилище работает в штатном режиме и с появлением осадков в виде дождя и снега будет наполняться. Ученые считают, что серьезного ущерба экологии такое обмеление не принесет.

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