Гидролог: водохранилище в Краснодаре сдвинется с «мертвой точки» после паводков

Краснодарское водохранилище, которое сильно обмелело после лета, сможет заполниться во время паводков, сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова.

По словам специалиста, «мертвый уровень» Краснодарского водохранилища сейчас — не является нормой. Обмеление произошло из-за недобора осадков в бассейне Кубани в августе и сентябре, а также потребления воды рисовыми предприятиями. Так, средний приток в водохранилище в сентябре составил всего 42% от нормы.

«На сегодняшний день уровень воды в верхнем бьефе водохранилища ниже «уровня мертвого объема» на 20 см. Ситуация с восстановлением нормального уровня водохранилища сможет измениться только в период паводков и предстоящего весенне-летнего половодья», — цитирует специалиста ТАСС.

По прогнозу гидрологов, в октябре приток воды в Краснодарское водохранилище снова будет ниже нормы.

[/sc]

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водохранилище работает в штатном режиме и с появлением осадков в виде дождя и снега будет наполняться. Ученые считают, что серьезного ущерба экологии такое обмеление не принесет.

Читайте также: воды в Неберджаевском водохранилище достаточно для обеспечения Новороссийска.